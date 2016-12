De Amerikaanse grootstad New York neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen om een aanslag met een vrachtwagen zoals in Nice afgelopen zomer en deze maand in Berlijn te vermijden. In totaal worden 65 vrachtwagens in de buurt van het beroemde plein zo geparkeerd dat het voor een truck onmogelijk wordt om in te rijden op de massa feestvierders die op oudejaarsavond wordt verwacht. Eerder is dat ook al gebeurd met Thanksgiving en de Amerikaanse verkiezingen, zoals hieronder bij de Trump Tower.