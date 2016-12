Een statement van het Witte Huis haalt de de consensus aan van de Amerikaanse inlichtingendiensten over de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. "De cyberactiviteiten van Rusland waren bedoeld om de verkiezingen te beïnvloeden, het vertrouwen in de democratische instellingen naar beneden te halen, twijfel te zaaien over de integriteit van de verkiezingen en het vertrouwen in de Amerikaanse overheid te ondermijnen. Deze acties zijn onaanvaardbaar en zullen niet getolereerd worden."

De sancties die de VS nu neemt zijn gericht tegen zowel Russische instellingen als Russische individuen.

Daarnaast heeft president Obama in een apart statement aangekondigd dat 35 Russische diplomaten uit de ambassade in Washington en uit het consulaat in San Francisco worden gezet. Ze krijgen samen met hun families 72 uur de tijd om de VS te verlaten. De diplomaten worden personae non gratae verklaard vanwege het handelen "op een manier die in strijd is met hun diplomatieke status". Twee vestigingen van Russische diplomaten worden vanaf vrijdagochtend (lokale tijd) ook meteen vergrendeld.

Obama benadrukt dat er nog meer sancties zullen volgen. Hij zei verder dat "alle Amerikanen gealarmeerd moeten zijn door de Russische acties".