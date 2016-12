In de nacht dat Baloch gearresteerd werd, haalde de politie een tolk naar het bureau die wel Punjabi en Urdu sprak, maar geen Beloetsj, de moedertaal van Baloch, die wel een beetje Urdu begrijpt maar het nauwelijks spreekt.

Baloch zei dat men hem vroeg of hij wist wat er gebeurd was in Berlijn die avond. "Ik zei dat ik het niet wist, en ze zegden me: 'Iemand heeft een voertuig genomen, is er mee ingereden op een menigte en heeft zo vele mensen gedood. En jij zat achter het stuur van die vrachtwagen, is het niet?'."

"Ik antwoordde hen kalm dat ik helemaal niet kan rijden. Ik kan zelfs geen voertuig starten. Ik zei hen dat er dood en oorlog heerst in mijn land, dat ik daarom gevlucht ben om hulp te zoeken. Jullie in Duitsland geven ons eten, geneesmiddelen en veiligheid. Jullie zijn als mijn moeder. Als jullie ontdekken dat ik jullie land die dingen aangedaan heb, zou je me geen makkelijke dood moeten geven, maar zou je me traag in stukjes moeten snijden."

Hij zei dat hij enkel kon veronderstellen dat ze zijn antwoorden verstonden, maar zeker kon hij daar niet van zijn want de communicatie verliep erg stroef. In de loop van de verdere ondervraging zei Baloch nog dat hij herder was van beroep, dat hij in februari van dit jaar vanuit Beloetsjistan was aangekomen in Duitsland, en dat hij een vrome moslim is die vijf keer dag bidt.

In de loop van twee dagen en een nacht, zo zei Baloch, kreeg hij enkel thee en enkele beschuiten. "Maar ik kon niet eten. De beschuiten waren walgelijk, en de thee was koud." Hij sliep op een houten bed zonder matras, met zijn handen op zijn rug gebonden.