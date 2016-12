De 40-jarige Tunesiër uit de Berlijnse wijk Tempelhof werd gezien als een vermoedelijke contactpersoon van de verdachte, Anis Amri. Amri zou hem vanuit de vrachtwagen een sms gestuurd hebben.

Hij was gisteren opgepakt en ondervraagd, maar wordt nu opnieuw vrijgelaten.

Voor de rest had het parket weinig nieuws te melden op de persconferentie. De woordvoerster van het parket zei nog dat het wapen waarmee Amri op de Italiaanse politie geschoten heeft een kaliber 22 is, en dat ook een projectiel dat in de vrachtwagen gevonden is, een 22 is. Of dat projectiel met hetzelfde wapen is afgevuurd, wordt nu nog onderzocht.

Over de Poolse vrachtwagenchauffeur die vermoord is, zei ze dat er geen messteken op zijn lichaam gevonden zijn, en dat het definitieve autopsierapport in januari verwacht wordt. Dan zal ook de doodsoorza