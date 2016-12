Het antwoord op deze vraag is kort: nee. De Verenigde Staten hebben zich niet zwaar geëngageerd in het Syrische conflict. President Barack Obama wilde er onder geen beding "Amerikaanse boots on the ground", kwestie van niet in een nieuw wespennest te belanden, zoals in Irak of Afghanistan. Washington steunt wel enkele rebellengroeperingen tegen het regime van Assad, maar die hebben niet echt veel potten kunnen breken.

Door die enigszins weifelende houding kan Washington niet echt veel druk op de strijdende partijen uitoefenen, in tegenstelling tot Moskou, dat zich wel zwaar in de strijd heeft geworpen.

De soft power van de Europese Unie is in Syrië veel te soft gebleken. Op enkele ronkende verklaringen na heeft de EU er zo goed als niets in de pap te brokken.