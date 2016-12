Guterres liet begin december nog weten dat "de secretaris-generaal niet de leider van de wereld is", aangezien de vijf grootmachten die lid zijn van de VN-Veiligheidsraad de spelleider zijn. Binnen de V-raad is er nog steeds een grote discrepantie tussen de Westerse landen en Rusland.

Guterres meldde dan ook dat hij, nadat hij eind november een vruchtbare ontmoeting had met de Russische president Vladimir Poetin, hoopt snel de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump te kunnen spreken.

"Ik heb er alle belang bij hem zo snel mogelijk een bezoek te brengen", zei hij. "De VS zijn niet alleen de voornaamste donor van de VN, maar zijn ook zeer belangrijk in alle beslissingen die ze nemen", zei Guterres, die toevoegde dat hij "vastberaden is om een constructieve dialoog op te bouwen met de toekomstige Amerikaanse administratie".