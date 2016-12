Welke maatregelen de Verenigde Staten precies zal nemen tegen de Russen is nog niet duidelijk, maar functionarissen uit het kabinet van Obama spreken over gerichte economische sancties, restricties voor Russische diplomaten of over het lekken van gevoelige informatie.

Wat het kabinet wel al heeft benadrukt, is dat het in geen geval een cyberoorlog met Rusland wil ontketenen. Maatregelen zoals een inmenging in de Russische internetcommunicatie behoren dus niet tot de mogelijkheden. Volgens de Amerikaanse functionarissen zou Obama de sancties vandaag al bekend maken. The Washington Post schrijft dat het pas "vanaf deze week" zal zijn.