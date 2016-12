Bevestiging is er nog niet, maar Trump heeft nu tal van contacten met toplui uit de politieke en de zakenwereld. Vandaag heeft hij een gesprek gehad met Masayoshi Son, de topman van het Japanse IT-concern SoftBank.

Son zou Trump beloofd hebben dat hij fors wil investeren in de VS en duizenden banen terug naar dat land zou brengen. Zo zou het telecombedrijf Sprint -eigendom van SoftBank- 5.000 banen uit andere landen terugbrengen naar Amerika. OneWeb -een ander bedrijf van SoftBank- zou dan weer 3.000 mensen aanwerven in de VS. Dat zou dan gaan om nieuwe banen. In hoeverre dat te maken heeft met het geplande beleid van de toekomstige president, is echter onduidelijk.

Trump heeft wellicht de verkiezingen gewonnen door het ongenoegen uit te spelen van de arbeidersklasse in de "Rust Belt". Daar is al jaren grote bezorgdheid over het verdwijnen van banen in de industrie naar onder meer China. Trump weet dat aan de talrijke handelsakkoorden die de voorbije decennia zijn gesloten en wil een aantal daarvan nu opzeggen of heronderhandelen.