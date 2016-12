Kerry had eerder zijn visie op vrede in het Midden-Oosten uiteengezet en was daar sterk blijven hameren op de tweestatenoplossing van een Israël binnen veilige grenzen naast een Palestijnse staat.

Volgens Netanyahu duidt dat evenwel op vooringenomenheid en is Kerry "geobsedeerd" door de Joodse nederzettingen in Palestijns gebied. Kerry negeert volgens Netanyahu ook de kern van het conflict en dat is volgens hem de Palestijnse weigering om een Joodse staat in gelijk welke grenzen te erkennen.

Vorige vrijdag had de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties al een resolutie aangenomen waarin de Joodse kolonies in bezet Palestijns gebied worden veroordeeld. Opvallend daarbij was dat de Verenigde Staten hun vetorecht in de raad niet gebruikt hebben om die resolutie tegen te houden. Dat had tot grote woede geleid in Israël.