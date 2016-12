De zaak rond de zogenaamde "zwarte weduwe" houdt Frankrijk al een tijd in de ban. Sauvage had haar man na 47 jaar huwelijk in september 2012 met drie schoten in de rug gedood. Zij en haar drie dochters getuigden achteraf dat ze jarenlang door de man waren mishandeld. De zaak veroorzaakte heel wat ophef in Frankrijk en lokte felle debatten uit. Sauvage is het symbool geworden voor slachtoffers van huiselijk geweld. Vele politici, kunstenaars en vrouwenorganisaties verzetten zich tegen haar veroordeling tot tien jaar celstraf.

Hollande had de vrouw al gedeeltelijk gratie verleend in januari. Daardoor kon ze een aanvraag tot vervroegde vrijlating indienen. Maar de rechtbanken verklaarden dit verzoek niet ontvankelijk. Begin december smeekten de dochters van Sauvage om een volledige gratieverlening. Hollande liet vandaag weten dat te doen, waardoor Sauvage onmiddellijk vrijkomt. De dochters lieten via Franse media al weten "erg, erg gelukkig te zijn".