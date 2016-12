Hawkins had nooit eerder het Britse burgerschap aangevraagd, omdat dat haar niet meer voordelen opleverde dan haar Nederlandse nationaliteit. Nu Groot-Brittannië eerder dit jaar besliste uit de Europese Unie te stappen, deed ze alsnog een aanvraag. Daarvoor moest ze een officieel document van 85 pagina's invullen en haar originele Nederlandse paspoort toevoegen.

Dat laatste deed ze niet. Haar vader was in die periode namelijk overleden. Daarom had ze het paspoort nodig om naar Nederland te reizen. Ze voegde wel een officieel vertaalde kopie toe.

Hawkins kreeg een brief terug van het Britse Home Office, het ministerie verantwoordelijk voor onder meer veiligheid en migratie. Die instantie wees haar aanvraag af. In de brief stond ook dat ze zich moest voorbereiden om het land te verlaten. Die mededeling hield geen rekening met het eigenlijke recht van Hawkins om al dan niet in Groot-Brittannië te blijven. Toen Hawkins probeerde te telefoneren voor meer informatie, kreeg ze te horen dat het ministerie dit soort zaken niet per telefoon of per e-mail behandelt.