Kerry waarschuwt dat de toekomst van de tweestatenoplossing in het Midden-Oosten in gevaar is. Daardoor komt de hoop op vrede aan beide zijden volgens hem in het gedrang.

Volgens hem is een einde van het nu al tientallen jaren durende conflict nog altijd mogelijk "als de verantwoordelijke partijen aan beide zijden bereid zijn iets te ondernemen". Zoniet stevenen we volgens hem af op "één staat en een eeuwigdurende bezetting" (van de Palestijnse gebieden, nvdr.). In dat geval kan Israël volgens hem nooit Joods én democratisch tegelijk zijn en zal het nooit veilig zijn.

Ondanks de VN-veroordeling van de Joodse nederzettingen in de bezette gebieden erkent John Kerry dat het aan de regering van Donald Trump (de volgende VS-president, nvdr.) is om stappen te ondernemen in verband met het vredesproces in het Midden-Oosten.

Hij herhaalt dat de VS alle geweld in het Midden-Oosten veroordeelt, ook terreuraanvallen door Palestijnen.