Echte concrete gevolgen voor Israël zal de veroordeling door de VN-resolutie niet hebben: er worden geen sancties in het vooruitzicht gesteld en de VS blijft de Joodse staat financieel en militair steunen. Washington heeft weliswaar zijn vetorecht niet gebruikt om Israël te ontzien, maar in de praktijk houdt het de huidige koers over het Midden-Oosten aan: streven naar een tweestatenoplossing.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft vandaag overigens nog eens benadrukt dat onder president Obama veel is gebeurd om de veiligheid van Israël te garanderen. Desondanks is het geen geheim dat de relaties tussen Obama en de Israëlische premier Netanyahu onder het vriespunt zijn gedaald.

De gepikeerde reacties van Netanyahu op de VN-resolutie en de toespraak van Kerry liggen voor de hand. Enerzijds moet Netanyahu rekening houden met de ultraconservatieve coalitiepartners in zijn regering en kan hij vervroegde verkiezingen missen als kiespijn, anderzijds is zijn felle taal aan het adres van Washington in de eerste plaats aan de volgende president Donald Trump, die op 20 januari zijn intrek neemt in het Witte Huis.