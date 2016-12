In Bangkok activeerde Facebook gisteren de Safety Check, nadat een betoger een voetzoeker naar een overheidsgebouw had gegooid. Volgens Facebook leidde dat ertoe dat de tool ingeschakeld werd. Het sociaal netwerk verklaarde dat een "betrouwbare bron het incident had bevestigd."

De Safety Check leidde ertoe dat er heel wat vals nieuws verspreid geraakte over een fictieve explosie. Zo berichtte de website bangkokinformer.com over een BBC-video van een explosie in Bangkok. De bewuste video ging echter over een incident in 2015.