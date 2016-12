Paniek in Trump Tower na vondst verdacht pakket

De Trump Tower in New York is korte tijd ontruimd geweest na de vondst van een verdachte tas in de lobby. De bezoekers haastten zich naar buiten. Al snel werd duidelijk dat het om loos alarm ging, de tas was gevuld met speelgoed.

yt

Paniek in Trump Tower na vondst verdacht pakket

De Trump Tower in New York is korte tijd ontruimd geweest na de vondst van een verdachte tas in de lobby. De bezoekers haastten zich naar buiten. Al snel werd duidelijk dat het om loos alarm ging, de tas was gevuld met speelgoed.