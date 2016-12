Abe drukte wel zijn spijt uit over de 2.300 Amerikanen die in december 1941 zijn omgekomen bij de Japanse aanval op Pearl Harbor, maar hij vermeed verontschuldigingen voor die raid. Samen met Obama legde hij bloemen neer voor de slachtoffers en bezocht hij het monuiment boven het wrak van het gezonken Amerikaanse marineschip USS Arizona in de haven van Pearl Harbor.

De Amerikaans-Japanse band is volgens Abe "een alliantie van de hoop" en een voorbeeld van de verzoening tussen vroegere vijanden. Obama noemde het hoopvol "dat de wonden van oorlog verzacht kunnen worden door vriendschap". De band tussen Amerika en Japan is volgens hem een hoeksteen van de veiligheid in het Verre Oosten.

Het waren dus warme woorden van beide leiders op een plaats waar op 7 december 1941 een bloedige oorlog tussen de twee landen is uitgebroken. De nauwe band tussen de VS en Japan is dan ook een erg belangrijke as over de Stille Oceaan en in het Verre Oosten.

Onder Obama heeft de VS een strategische "shift" ingezet van Europa en het Midden-Oosten naar de Stille Oceaan en het Verre Oosten. Dat is niet nieuw, maar Obama wou meer de nadruk op de Pacific leggen. Daarbij worden de banden aangehaald met de bondgenoten zoals Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland en de landen in Zuidoost-Azië.

Dat is vooral van belang om een tegengewicht te vinden voor de opkomende macht van China, dat zijn invloed in de regio wil projecteren. De VS heeft daarbij wel tegenslagen moeten incasseren. Zo haalt de militaire dictatuur in Thailand de banden aan met China en onder de nieuwe Filipijnse president Rodrigo Duterte zijn de relaties tussen dat land en de VS verzuurd.

Het valt hoe dan ook af te wachten in welke mate de nieuwe VS-president Donald Trump de Azië-politiek van zijn voorganger wil voortzetten. Trump is alvast tegenstander van het vrijhandelspact dat Obama met landen aan de Stille Oceaan gesloten heeft.