De broers konden ontkomen, maar werden gezocht door de Franse politie en verschansten zich uit de drukkerij CTD in Dammartin-en-Goëlle ten oosten van Parijs. Daar werden de broers Kouachi dan doodgeschoten door de politie.

De drukkerij kon pas in september van dit jaar heropend worden en heeft het financieel erg moeilijk. Daarom is het vooral een symbolische daad van president Hollande om zijn nieuwjaarskaartjes net bij die drukkerij te bestellen. Hollande was overigens aanwezig bij de heropening van CTD.