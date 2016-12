De Italiaanse politie bevestigt dat de foto dateert van vrijdagmorgen vroeg, om 00.58 uur. Op de foto is Amri te zien. Hij draagt een rugzak en loopt achter vier andere treinreizigers aan. Enkele uren later zou de jongeman van Tunesische origine door de politie worden doodgeschoten in Sesto San Giovanni, toen hij eerst het vuur had geopend op een politiepatrouille die hem wilde controleren.

Gisteravond raakte al bekend dat Amri donderdagmiddag is gefilmd in het station van Lyon Part-Dieu. Daar heeft hij een treinticket naar Milaan gekocht, met een overstap in Chambéry. Hoe Amri van Berlijn in Frankrijk is geraakt, blijft tot nader order een vraagteken.

Intussen meldt de Britse omroep BBC op gezag van het Duitse boulevardblad Bild dat de Poolse truckchauffeur al uren voor de effectieve aanslag in Berlijn was doodgeschoten. Hij zou in het hoofd zijn geschoten. Bild heeft naar eigen zeggen een post-mortemonderzoek kunnen inkijken. Lukasz Urban is doodgeschoten tussen 16.30 en 17.30 uur, terwijl de eigenlijke aanslag is gepleegd iets na 20 uur.