Paladino deed de uitspraken over de Obama's in Artvoice, een gratis weekblad in Buffalo. "Ze vroegen wat ik wilde en ik heb het hen gezegd", reageert Paladino achteraf.

Hij ontkent ook dat zijn uitlatingen racistisch zouden zijn. "Het heeft daarmee niets te maken. Dat is de typische houding van de pers als ze de acties niet kunnen verdedigen van degene die wordt aangevallen", laat hij weten in een persmededeling achteraf.

Het is niet de eerste keer dat er vanuit het kamp van Trump beledigingen in de richting van de Obama's worden geslingerd. Zo had Donald Trump in een zogenoemde "mean tweet" (gemene tweet, nvdr.) al geschreven dat Obama de geschiedenis zou ingaan als de slechtste president uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Ook Michelle Obama neemt hij geregeld in het vizier. Zo zei hij vorige week nog dat de VS "vol hoop" zaten na zijn verkiezingen. Eerder had Michele Obama in een tv-interview gezegd dat er geen hoop meer was, nu Trump de nieuwe bewoner van het Witte Huis wordt.