Dat de vooruitgang van het Iraakse leger zo traag verloopt, komt volgens premier al-Abadi omdat zijn regering zo veel mogelijk burgerslachtoffers wil vermijden. Hij kondigde wel een nieuwe fase in de herovering van Mosul aan. Veel wou hij daarover niet kwijt, maar zeker is dat de Amerikaanse troepen die advies en ondersteuning bieden aan het Iraakse leger nu dichter bij de frontlijn gelegerd zullen worden.

Mosul is van groot belang voor IS. Het was hier dat in de zomer van 2014 IS-leider Omar al-Baghdadi zijn "kalifaat" uitriep en het is ook de grootste stad die in handen is van IS. De val ervan zou een zware streep door de rekening van de terreurgroep zijn in de ambitie om over een groot aaneengesloten gebied met een grote bevolking te regeren.

In Syrië raakt de andere "hoofdstad" van IS, Raqqa, steeds meer in de tang door de opmars van een Arabisch-Koerdische alliantie. Strijders van die alliantie zijn nu vlakbij de strategisch belangrijke Tabqa-dam op de rivier de Eufraat. Het voorbije jaar heeft IS al veel van zijn grondgebied in Irak en Syrië moeten prijsgeven en heeft de groep ook de controle over de stad Syrte in het centrum van Libië verloren.

Dat wil niet zeggen dat IS niet langer gevaarlijk is. De groep kiest blijkbaar steeds meer voor terreuraanslagen in het Midden-Oosten en het Westen nu de positie op het slagveld in het gedrang komt.