De Britse kranten pakken groots uit met de kerstvieringen van de royals afgelopen weekend. Ze focussen op prins George en zijn zusje Charlotte die voor het eerst een misviering met kerst bijwonen en de lolly waarmee ze achteraf getrakteerd worden. Toch staat de Queen ook centraal. "Queen 'too ill' for Christmas service", kopt de Daily Express in grote letters. Niet dat de koningin al dood verklaard wordt. "Het was een opluchting dat we prins Philip zo vlug terug zagen, en we wensen de Queen een gelijkaardig, spoedig herstel", luidt het.

"Young royals cheer up crowd as Queen bears her cold in comfort", kopt The Times. Toch is de krant ietwat ongerust en schrijft dat de bezorgheid groeit nu de Queen ook de kerkdienst liet voor wat het was. "De eerste keer sinds 1988, sinds de kerstvieringen in Norfolk plaatsvinden." The Times verwijst ook naar Elizabeth die haar werk herverdeelt naar andere leden van de koninklijke familie en niet langer beschermvrouwe is van 25 nationale organisaties. Buckingham Palace nuanceert echter en stelt dat Queen in staat was om thuis aan de feestdis mee te schuiven. Met andere woorden: ze lag helemaal niet in bed.