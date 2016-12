Door dit gat achter toilet ontsnapten zes gevangenen in VS

De politie van Newport, in de Amerikaanse staat Tennessee, is nog op zoek naar één gevangene die op kerstdag via een gat achter een toilet wist te ontsnappen. Vijf andere gevangenen werden intussen gevat. Volgens politiewoordvoerder Armando Fonest was het toilet beschadigd als gevolg van onderhoudswerken.

