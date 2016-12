Het is het eerste proces dat in Istanbul plaatsvindt tegen de verdachten van de coup in Turkije. Het is niet het eerste proces, maar wel de eerste grote zaak in de grootste stad van Turkije. 21 van de 29 agenten zijn beschuldigd van het deelnemen aan de poging tot staatsgreep.

Ze zouden aanhangers zijn van Fetullah Gülen en zouden tijdens de coup bevelen hebben genegeerd die de bescherming van president Erdogan als doel hadden. De aanklager eist levenslang voor hen. De 8 anderen worden beschuldigd van minder ernstige feiten. Voor hen wordt tussen de 7,5 en 15 jaar geëist.

"Iedereen die betrokken is in de poging tot staatsgreep, moet een eerlijk proces krijgen", verklaarde Orhan Cagri Bekar, een advocaat die enkele slachtoffers van de coup verdedigt. "Maar schuldigen moeten de strengste straf krijgen, want dit is landverraad ."