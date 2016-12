Rusland verwijst naar de beslissing van Obama eerder deze maand om enkele Amerikaanse wapenrestricties voor bepaalde Syrische rebellengroepen op te heffen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken schuwt de straffe taal niet en spreekt van een "vijandige daad", aldus het Russische persagentschap RIA.

Het Russische leger steunt de Syrische president Bashar al-Assad in de strijd tegen de rebellen. Volgens de Russische autoriteiten bedreigt de beslissing van Obama de veiligheid van Russische gevechtsvliegtuigen en militair personeel. Het Kremlin stelt dat de wapens ook kunnen eindigen in de handen van terroristen.

"De regering Obama probeert zo de situatie in de wereld complexer te maken vooraleer Donald Trump in het Witte Huis komt", stelt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De relatie tussen Rusland en de huidige Amerikaanse regering komt zo alweer op scherp te staan. Het is daarentegen bekend dat de verkozen Amerikaanse president Trump en de Russische president Vladimir Poetin het wel goed met elkaar kunnen vinden, ook voor wat betreft hun visie op de situatie in Syrië.

Vanuit Washington klinkt dan weer een positiever geluid over de steeds killer wordende band tussen de VS en Rusland. De Amerikaanse autoriteiten laten namelijk weten dat de gesprekken met de Russen over de gevechten tegen terreurgroep IS - die beide grootmachten in verspreide slagorden voeren - steeds beter worden en dat de strategieën meer onderling besproken worden.