Watervallen op Uluru door overvloedige regen

Het nationaal park in Australië, waar de wereldberoemde rode rots Uluru ligt, is gesloten voor bezoekers omwille van hevige regenval. Op beelden is duidelijk te zien dat er watervallen zijn ontstaan. Volgens de Australische weerdienst is de regenval van het voorbije kerstweekend erg uitzonderlijk.

