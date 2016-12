Donkere materie is een hypothetisch soort materie in het universum, die niet zichtbaar is met optische middelen. Daarom wordt ze donkere materie genoemd. Men neemt aan dat de zichtbare materie slechts 4 à 5 procent uitmaakt van alles wat er is in het heelal. Donkere materie zou zo'n 22 tot 27 procent voor haar rekening nemen en donkere energie (een hypothetische vorm van energie) 68 tot 74 procent.

Het bestaan van donkere materie (en energie) is nodig om de baanbewegingen van verre sterren en afgeplatte spiraalvormige sterrenstelsels die we waarnemen, te verklaren. De zichtbare materie in die sterrenstelsels heeft namelijk niet genoeg massa om de bewegingssnelheid van de sterrenstelsels in hun baan om het gemeenschappelijk zwaartepunt te verklaren. Om de bewegingssnelheid met de bestaande zwaartekrachttheorie en de relativiteitstheorie te verzoenen, veronderstellen astronomen dat er extra materie aanwezig is, die ze al decennia lang proberen waar te nemen. Zonder die materie zouden de sterrenstelsels niet rond het centrum blijven draaien maar wegvliegen uit hun baan.