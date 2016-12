Vulkaan Sabancaya komt opnieuw tot leven in Peru

In het zuiden van Peru is de vulkaan Sabancaya uitgebarsten. De as werd tot 3.500 meter hoog de lucht in gestuwd. Er vielen geen gewonden. De laatste uitbarsting dateert van 2003.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Vulkaan Sabancaya komt opnieuw tot leven in Peru

In het zuiden van Peru is de vulkaan Sabancaya uitgebarsten. De as werd tot 3.500 meter hoog de lucht in gestuwd. Er vielen geen gewonden. De laatste uitbarsting dateert van 2003.