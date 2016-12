Meer dan 15 jaar lang vocht Marengo aan de zijde van zijn - al minstens even wereldberoemde - baas Napoleon. Hij staat dan ook samen met de Franse generaal afgebeeld op talloze schilderijen.

Napoleon kocht Marengo in 1799 en vernoemde hem naar de plaats waar hij de Oostenrijkers versloeg in 1800. De Franse generaal liet het paard uiteindelijk achter na zijn nederlaag in Waterloo in 1815. Napoleon deed toen afstand van de troon en ging in ballingschap naar het eiland Sint-Helena. Marengo daarentegen werd meegenomen door de Grenardier Guards naar Engeland. Het dier stierf uiteindelijk in 1831, hij was toen ongeveer 38 jaar oud.