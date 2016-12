"Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de slachtoffers", zegt VRT-journalist Jens Franssen. Delen van Aleppo zijn immers verschillende jaren onder controle geweest van verschillende rebellengroepen, waaronder Al Qaeda. Bovendien zijn bij de opmars van het regeringsleger vorige maand, verschillende rapporten verschenen van mensenrechtenorganisaties over honderden jongens en mannen die verdwenen eenmaal ze in handen kwamen van groepen die meevochten met het regime van Assad.