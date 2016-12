De mars vertrok bij de voormalige luchthaven van Tempelhof, waar nu duizenden vluchtelingen worden gehuisvest. Voor hun voettocht volgen de activisten min of meer dezelfde route als de honderdduizenden vluchtelingen die vanuit het Midden-Oosten naar Duitsland, maar dan wel in omgekeerde richting.

De vredesactivisten, onder wie ook enkele landgenoten, dragen witte vlaggen. Elke dag hopen ze 20 kilometer af te leggen. Ze zouden drie maanden onderweg zijn, en willen zeker tot aan de grens tussen Turkije en Syrië geraken.

"Het is tijd om iets te ondernemen", luidt het op de website van #CivilMarchForAleppo. "We kunnen niet langer stilzitten en niets doen. We kunnen niet langer ons alledaagse leventje leiden en doen alsof het niet gebeurt." De actievoerders roepen gelijkgezinden op zich onderweg bij hen aan te sluiten.