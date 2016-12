Chhatrapati Shivaji Maharaj, of kortweg Shivaji. De naam doet hier niet meteen een belletje rinkelen. Maar voor de Indische hindoe-bevolking is de 17e eeuwse koning van het Maratha-rijk een nationale held. Premier Narendra Modi, die het nationale gevoel wil aanwakkeren, noemt hem een van de meest inspirerende figuren uit de geschiedenis.

Modi reisde afgelopen weekend naar Mumbai om de eerste steen te leggen van het project. Het gigantische monument wordt gebouwd op een rots 1,5 kilometer in de Arabische Zee voor de kust van de miljoenenstad. "Zelfs in het midden van de strijd bleef Shivaji een voorvechter van goed bestuur. Zoveel aspecten van zijn persoonlijkheid blijven ons inspireren", zei Modi.

Het standbeeld moet klaar zijn in 2019. De totale hoogte van het monument zal 192 meter bedragen, meer dan dubbel zo hoog als het Vrijheidsbeeld in New York (93 meter). Het hoogste standbeeld ter wereld op dit moment (voet meegerekend) is de "Grote Boeddha van Lushan" (foto), een gigantisch koperen Boeddhabeeld in China. De totale hoogte van dat monument bedraagt 153 meter.