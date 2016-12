In het kerstweekend heeft Israël in twee tweets duidelijk gemaakt dat het bericht waarop Asif zich baseert "volledig vals" is. De Pakistaanse regering vond het daarom niet nodig daarop te reageren. "De minister heeft op een uit de lucht gegrepen bericht gereageerd - geen verdere reactie nodig", zei een woordvoerder van het ministerie van Defensie in Islamabad. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken luidt het dat het zich niet wil uitspreken.

Pakistan erkent Israël niet. En Israël heeft nooit erkend een atoomwapen te hebben. De laatste tijd duikt er meer en meer fake nieuws op, vooral online op sociale media.