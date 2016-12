Zestien jaar is ze nu in gebruik: de Øresundbrug die Denemarken en Zweden over de Sont met elkaar verbindt. Tussen januari en november zijn 6,9 miljoen voertuigen over de brug gereden. Dat is 4,9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Als in december nog eens een luttele 56.000 voertuigen de oversteek maken, heeft de brug een nieuw record beet. De cijfers voor deze maand zijn nog niet bekend, maar waarschijnlijk is dat nu al gebeurd. Ter vergelijking: in december 2015 reden 511.000 voertuigen over de brug.