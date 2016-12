Will en Kate met George en Charlotte naar de mis

In St Mark's Church in Englefield, op ongeveer 80 kilomtere ten westen van Londen, hebben de hertog en hertogin van Cambridge met hun kroost naar de een kerstviering bijgewoond. Zij vieren kerst niet met de rest van de familie in Sandringham, maar brengen die met de familie Middleton in hun landhuis in Buckleburydoor.

