Begin 2009 ontstond enige commotie over het verhaal van Vulovic toen twee onderzoeksjournalisten van het Duitse magazine Tagesschau schreven dat het toestel in 1972 in werkelijkheid was gecrasht nadat het door de Tsjechoslovaakse luchtmacht per ongeluk uit de lucht was geschoten.

Het zou op dat moment op een hoogte van slechts enkele honderden meters hebben gevlogen. Om deze blunder toe te dekken, zouden de Tsjechoslovaakse geheime politie nadien met het verhaal over de Kroatische bom op de proppen zijn gekomen. Vulovic heeft deze versie van de feiten altijd met klem tegengesproken.

Vrijdag is Vulovic dood aangetroffen in haar appartement in Belgrado. Het is niet duidelijk waaraan ze precies is overleden. Ze was 66.