Het Sint-Pietersplein in Rome stond minder vol dan gewoonlijk, meldt correspondent Angelo van Schaik. Misschien heeft de terreurdreiging, die ook Italië in de ban houdt, daar iets mee te maken. "Er zijn hier ontzettend veel politiemensen, carabinieri, militaire voertuigen. De beveiliging is heel groot, maar het aantal mensen valt een beetje tegen."

De paus sprak over de conflicten in Syrië, Palestina en Israël, terrorisme en andere conflicten in de wereld. "Het is dringend tijd dat de wapens definitief zwijgen in Syrië", sprak hij. "Zeker in Aleppo, waar al weken strijd wordt geleverd. Het is tijd dat er hulp komt voor alle burgers en dat de mensenrechten gerespecteerd worden." De katholieke gemeenschap in Aleppo zou zondagmiddag voor het eerst in vijf jaar een kerstviering organiseren. De katholieken hebben een kathedraal in de oude stad gereinigd, puin geruimd en een kerststal geïnstalleerd.