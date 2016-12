Het Russische ministerie van Defensie bevestigde vrij snel dat het vliegtuig is neergestort in de Zwarte Zee. "Er zijn brokstukken teruggevonden op 1,5 kilometer van de kust van Sotsji", zo klinkt het in een mededeling. Reddingswekkers zijn volop bezig om te zoeken naar overlevenden, al is de kans dat die worden gevonden klein. Er is al een dodelijk slachtoffer gevonden.

Over de oorzaak van de crash is nog niets officieel gecommuniceerd, maar volgens een Russische bron heeft het te maken met een technische of menselijke fout. Hij sluit terrorisme "volledig uit".

Aan boord zaten 91 mensen: 83 passagiers en 8 bemanningsleden. Onder de passagiers zitten 64 leden van het Alexandrov-koor, een van de koren van het Russische leger dat de muziek zou verzorgen tijdens de nieuwjaarsfeestelijkheden op de Russische basis. Daarnaast zaten ook enkele soldaten en journalisten aan boord.

Rusland voert al sinds 2015 een militaire campagne in Syrië, waar het voornamelijk luchtaanvallen uitvoert ter ondersteuning van de troepen van president Bashar al-Assad.