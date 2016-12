De paus vroeg daarnaast aan de katholieken in de wereld om mededogen te hebben voor de kinderen die lijden in oorlog en ellende, maar ook voor de kinderen "die we niet geboren laten worden".

Verwijzend naar het kerstkind in de kribbe vroeg hij aandacht voor kinderen die niet de kans hebben om in een wieg te liggen en door de liefde van hun vader of moeder omringd te worden als gevolg van oorlog, armoede of geweld. "Laat ons uitgedaagd worden door de kinderen die in een ondergrondse bunker aan de bombardementen moeten ontsnappen, diegenen die op de stoep leven in een grote stad en alle kinderen op de bodem van een overladen boot vol met migranten."

"Laat ons uitgedaagd zijn door de kinderen die niet mogen geboren worden, die huilen omdat zij honger hebben, de kinderen die geen speelgoed, maar wapens in de hand nemen", zo ging de paus verder. In het verleden liet hij al meermaals vallen tegen abortus te zijn.