De Donald J. Trump Foundation is echter niet onbesproken. Zo raakte in september nog bekend dat de Amerikaanse staat New York een officieel onderzoek had geopend naar de liefdadigheidsinstelling.

Het onderzoek moet nagaan of de instelling de regels van New York inzake liefdadigheidsinstellingen volgt. "We vermoeden dat de Trump Foundation enkele onregelmatigheden heeft laten optekenen", zo zei de openbare aanklager Eric Schneiderman destijds op CNN.

De Washington Post bracht op zijn beurt aan het licht dat Trump al sinds 2008 geen schenkingen meer had gedaan aan zijn goede doel. Nog volgens de Washington Post zou Trump ook voor meer dan een kwart miljoen dollar uit zijn eigen Trump Foundation gebruikt hebben om rechtszaken van zijn eigen bedrijven te regelen.