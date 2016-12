"Mijn naam is David Duncan en ik heb deze geldinzamelactie opgericht om geld in te zamelen voor de familie van Lukasz Urban", zo staat op de website van de actie te lezen. "Hoewel ik Lukasz niet heb gekend, heeft zijn verhaal me toch erg geraakt. Ik kan me niet inbeelden hoe zijn familie zich nu moet voelen. Dus, als collega-vrachtwagenchauffeur besloot ik om op een of andere manier te helpen. Geen enkel bedrag kan Lukasz terugbrengen, maar hopelijk helpt het de familie wat."

Lukasz Urban werd na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn dood teruggevonden in zijn vrachtwagen. Met die vrachtwagen was ook de aanslag gepleegd. Wellicht werd hij door de dader van de aanslag gedwongen om zijn vrachtwagen af te staan.