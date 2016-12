Dat de resolutie goedgekeurd kon worden, was mede een gevolg van het feit dat de Verenigde Staten hun veto-recht niet hebben gebruikt en zich hebben onthouden bij de stemming. Nochtans is de VS traditioneel een bondgenoot van Israël, zo hebben de Amerikanen in het verleden al meermaals een veto gesteld tegen resoluties tegen Israël.

Netanyahu is dan ook niet mals voor de VS. Het land heeft "een beschamende anti-Israëlische zet gedaan". Netanyahu benadrukte dat de Amerikaanse president Barack Obama een Amerikaans engagement uit de tijd van president Jimmy Carter had gebroken om in de VN-Veiligheidsraad "niet de voorwaarden voor vrede te dicteren aan Israël".