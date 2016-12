Italiaanse terreurexpert kritisch voor politiek en veiligheidsdiensten

Gisteren klonk er veel lof voor de Italiaanse ordediensten. Zowel in Italië als in Duitsland. Maar u hoorde ook kritiek. In een gesprek met VRT Nieuws laat ook de Italiaanse professor Marco Lombardi zich kritisch uit.

