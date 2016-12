De kabelbaan in het ski- en wandelgebied Cervinia, niet ver van de Zwitserse grens, verbindt Plan Maison op 2.550 meter met Cime Bianche Laghi op 2.800 meter. Hoe het komt dat de kabelbaan is stilgevallen, is nog onduidelijk. Volgens reddingswerkers zou het aan de harde wind kunnen liggen.

Die wind bemoeilijkt de reddingsactie. "We bevinden ons op een hoogte tussen de 2.300 en 2.800 meter", aldus de voorzitter van de bergreddingsdienst in Valle d'Aosta, Adriano Favre, aan de krant Corriere della Sera. De wind waait hard en het is erg koud, "maar de toestand is onder controle". Niemand is in gevaar. Over enkele uren zou de reddingsactie afgelopen moeten zijn.