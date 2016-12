Weinig sneeuw in skigebieden, maar kunstsneeuw brengt redding

In de wintersportgebieden in Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland ligt er voor het derde jaar op rij erg weinig sneeuw. Er kan overal wel geskied worden, al is dat in de lager gelegen gebieden op kunstsneeuw.

