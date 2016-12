73 kaarsjes heeft Silvia van Zweden gisteren uitgeblazen, maar haar verjaardag had ze zich waarschijnlijk anders ingebeeld. Gisteravond laat is ze in het universitair ziekenhuis Karolinska in Stockholm opgenomen nadat ze van duizeligheid last had gekregen.

"De koningin is al een poosje verkouden en werd gisteravond plots duizelig", meldt het Paleis. "Ze is voor observatie in het ziekenhuis opgenomen. Daar neemt men ook stalen van haar af. Gezien de omstandigheden stelt ze het goed." Haar toestand zou niet onrustwekkend zijn.

Volgens de Deense krant Expressen is Silvia onwel geworden tijdens het traditionele kerstconcert in het theater van Drottningholm, het kasteel waar ze samen met haar echtgenoot koning Carl XVI Gustaf woont. Haar jongste dochter prinses Madeleine zou de hele nacht aan haar ziekbed gebleven zijn.

Silvia is op 23 december 1943 in Heidelberg geboren. Haar moeder was een Braziliaanse, haar vader een Duitser. Ze groeide op in Brazilië. In 1972 ontmoette ze de latere koning Carl Gustaf tijdens de Olympische Spelen in München. Ze trouwden in 1976 en kregen drie kinderen: kroonprinses Victoria, prins Carl Philip en prinses Madeleine.