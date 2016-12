Het onderzoek wordt ook dit weekend -kerst of niet- intensief voortgezet, zegt voorzitter Holger Münch van de Duitse federale recherchedienst BKA. Er wordt bijvoorbeeld nog onderzocht in hoeverre het wapen waarmee Amri de twee Italiaanse politiemannen beschoot, hetzelfde is als dat waarmee de Poolse trucker op de kerstmarkt in Berlijn werd vermoord.

Ze onderzoeken ook of Amri hulp kreeg, of anderen weet hadden van zijn plannen, of hij deel uitmaakte van een netwerk. Ook de video die terreurorganisatie IS verspreidde over de man, maakt het voorwerp uit van het onderzoek.

De Italiaanse politie op haar beurt onderzoekt of Amri contact met derden had toen hij in het station van Turijn enkele uren moest wachten op zijn verbinding naar Milaan. En wat was hij van plan in Milaan? De speurders zoeken uit of hij van plan was om er bekenden op te zoeken, of om Europa via Italië te verlaten.