2016 was een bewogen jaar voor Groot-Brittannië. Op 23 juni koos 52 procent van de Britten er bij het brexit-referendum voor om de EU te verlaten. De brexit heeft de rest van het politieke jaar beheerst. In Schotland bleken de kaarten anders te liggen. Daar stemde 60 procent van de bevolking tegen de brexit. Eerste minister Nicola Sturgeon sluit een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid sindsdien niet meer uit.

De Britse premier zei dat de formele start van de onderhandelingen over de uitstap uit de EU in maart begint. Mogelijk duren die onderhandelingen twee jaar, tot in 2019. May voegde er nog aan toe dat een overgangsperiode noodzakelijk is.

"Op het moment dat families samen komen om te feesten voor de eindejaarsdagen, is het belangrijk dat wij Britten ons verenigen. Het is een historische opportuniteit dat Groot-Brittannië een nieuwe rol opneemt in de wereld en in Europa", aldus May.