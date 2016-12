Vrijdagnacht, 9 december. Tot de tanden bewapende soldaten beuken de deur van een huisje in het dorp Pamoju, provincie Equatoria in. Van de bewoners eisen ze zonnepanelen, geld, voedsel en kleren. De vrouw des huizes moet zelfs de kleren die ze op het lijf draagt afgeven. Omringd door vreemde mannen staat ze naakt in haar huis. Wanneer alles wat niet vasthangt in een grote pick-up is geladen, kijkt de vader in de loop van een geweer. Hij wordt samen met twee van zijn puberzonen en een dochter onder schot meegetroond naar de pick-up. Op het moment dat de moeder begint te schreeuwen terwijl ze verkracht wordt, schiet in het aanpalende huis de zestienjarige Jackline Poni Wani wakker. Als een pijl uit een boog schiet ze recht en verzamelt haar familie. Terwijl de pick-up de nacht inrijdt, sluipt Jackline samen met haar vader, zus en vier broers hun huis uit.

Twee dagen lang zullen ze in de bush rond het huis verborgen blijven. Dan beslissen ze om naar Oeganda te trekken, een voettocht van drie dagen door een stekelig en snikheet landschap. Met enkele bezittingen op het hoofd gebalanceerd komt de familie op 14 december aan in Palorinya, één van de registratiepunten voor vluchtelingen in Noord-Oeganda. Die dag alleen al zullen er samen met de familie Poni Wani in Palorinya nog meer dan drieduizend andere mensen aankomen. Sinds juli van dit jaar is het aantal Zuid-Soedanese vluchtelingen in Oeganda gestegen van een kwart miljoen tot meer dan 600.000.