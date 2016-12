Jevgeni Dzjoegasjvili was de zoon van Stalin en zijn eerste vrouw, de jong gestorven Jekaterina Svanidze. De relatie tussen vader en zoon was verre van harmonieus. Een ankedote uit de Tweede Wereldoorlog illustreert dat. Toen Jakov als luitenant in het Russische leger krijgsgevangen was gemaakt, kreeg Stalin het aanbod om hem te ruilen tegen een Duitse veldmaarschalk. Stalin zou het aanbod hebben afgewezen met de woorden "een luitenant is minder waard dan een veldmaarschalk".

Hardvochtig, dat is ook het woord dat in de mond wordt genomen om het regime van Stalin te omschrijven. Maar kleinzoon Jevgeni deed alles om in te gaan tegen het beeld van de wrede dictator. Hij stapte meermaals naar de rechter als hij vond dat de naam van zijn grootvader bezoedeld werd.

Zo klaagde hij de Russische liberale krant Novaja Gazeta aan omdat die zijn grootvader een "bloeddorstige kannibaal" had genoemd. De zaak kwam vorig jaar voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar ook daar kreeg de kleinzoon ongelijk.