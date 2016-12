Toch is er volgens Moniquet vooral in de periode voor de aanslag in Berlijn gefaald. "Dan heb ik het vooral over de Duitse Staatsveiligheid en het Duitse rechtssysteem." Moniquet wijt dat aan het feit dat Duitsland "een complex land is met een moeilijk verleden. "Als je in Duitsland praat over veiligheid heb je twee referenties: de Gestapo en de Stasi. De Duitsers zijn dus nogal terughoudend wat beveiliging betreft. Zo zijn er geen of heel weinig beveiligingscamera's in Berlijn."

Nochtans was Anis Amri bekend bij de veiligheidsdiensten. "Ze wisten alles. Ze wisten dat Amri illegaal in Duitsland verbleef, dat hij zes of zeven asielaanvragen had ingediend in verschillende staten en dat telkens onder een andere identiteit. Hij werd zelfs opgepakt met een valse identiteitskaart. Ze wisten ook dat hij in Italië vier jaar had vastgezeten voor ernstige feiten: opzettelijke brandstichting en geweldpleging. Ze wisten dat hij geradicaliseerd was door het toedoen van een predikant die in november is opgepakt én dat hij in Duitsland verbleef bij een medeplichtige van die predikant, die ook in november werd opgepakt. Ze wisten ten slotte dat hij een aanslag voorbereidde. Als Amri in België of in Frankrijk zo'n dossier had gehad, dan had hij in de gevangenis gezeten. In Duitsland liep hij vrij rond." Moniquet noemt het "schuldig verzuim" en "zwakte".